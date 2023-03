O Racing Power, da II Divisão feminina, e o Sp. Braga empataram esta quarta-feira 0-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na Arrentela, e desta forma, deixaram tudo em aberto para a segunda mão.

As duas equipas voltam a defrontar-se em 30 de abril, em Braga, para decidir qual delas estará no Jamor, a 27 de maio, mas terão de ser mais eficazes no último terço do terreno, uma vez que neste primeiro jogo nem de grande penalidade conseguiram desfazer o nulo no marcador.

A ocasião soberana foi desperdiçada pelas minhotas já nos descontos, por Ana Rute Rodrigues, que atirou ao lado da baliza de Mika Bihina, na conversão de um castigo máximo que punia um derrube de Rita Barreto a Carolina Mendes, já no interior da grande área.

Com selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, a assistir na bancada, o Sp. Braga teve mais posse de bola, enquanto o Racing Power privilegiou as transições, mas nenhuma das equipas conseguiu chegar ao ambicionado golo.

As duas equipas continuam, desta forma, sem sofrer golos na Taça de Portugal. O Racing Power, líder 100 por cento vitorioso da fase de subida da II Divisão, entrou na Taça de Portugal logo na segunda eliminatória e já superou adversários como o Rio Ave (8-0, em casa), o Torreense (1-0, casa), o Valadares Gaia (1-0, fora) e o Amora (3-0, casa), os últimos três da I Liga.

Já o Sp. Braga, que entrou apenas na terceira eliminatória, venceu o Futebol Benfica (4-0, fora), o Guia (4-0, fora) e o Clube Albergaria (1-0, fora).

Na outra meia-final, marcada para esta quarta-feira (15h00), o Benfica recebe o Famalicão.