Presidente do Paços de Ferreira avisa: «Sporting vai passar um mau bocado»
Rui Miguel Abreu diz que é «prestigiante receber o bicampeão nacional» e que, «financeiramente, foi um sorteio muito interessante»
Rui Miguel Abreu diz que é «prestigiante receber o bicampeão nacional» e que, «financeiramente, foi um sorteio muito interessante»
Rui Miguel Abreu, presidente do Paços de Ferreira, em declarações à Lusa após o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que ditou a visita do detentor do troféu, Sporting, à Mata Real:
Regresso de um grande à Mata Real
«É sempre bom voltarmos a ter jogos grandes na Mata Real e prestigiante receber o bicampeão nacional Sporting. Desportivamente preferíamos um adversário mais acessível, mas vamos dar o máximo, na certeza de que o Sporting vai passar um mau bocado».
«Financeiramente muito interessante»
«Como adepto, o sorteio deixou-me um bocadinho triste, porque, embora façamos tudo para seguir em frente e encontrar Anadia ou Marinhense [na quarta eliminatória], temos a noção de que claramente não somos favoritos. Financeiramente, foi um sorteio muito interessante».
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?