Rui Miguel Abreu, presidente do Paços de Ferreira, em declarações à Lusa após o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que ditou a visita do detentor do troféu, Sporting, à Mata Real:

Regresso de um grande à Mata Real

«É sempre bom voltarmos a ter jogos grandes na Mata Real e prestigiante receber o bicampeão nacional Sporting. Desportivamente preferíamos um adversário mais acessível, mas vamos dar o máximo, na certeza de que o Sporting vai passar um mau bocado».

«Financeiramente muito interessante»

«Como adepto, o sorteio deixou-me um bocadinho triste, porque, embora façamos tudo para seguir em frente e encontrar Anadia ou Marinhense [na quarta eliminatória], temos a noção de que claramente não somos favoritos. Financeiramente, foi um sorteio muito interessante».

