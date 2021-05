As Taças de Portugal de futebol feminino e as de futsal masculino e feminino não vão ser concluídas, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado oficial.

A FPF explica a decisão «dada a impossibilidade de, até ao final da época, encontrar datas disponíveis para organizar e terminar as competições em causa devido aos constrangimentos causados pela pandemia covid-19 e uma vez que as provas em apreço não têm implicações no que diz respeito a subidas e descidas, mas apenas atribuição de título».

A decisão do cancelamento surge numa altura em que algumas equipas já deram por concluídos os campeonatos, como é caso do campeonato nacional feminino de futebol ou o nacional da 1.ª Divisão de futsal feminino, ambos ganhos pelo Benfica. Porém, há ainda várias decisões a disputar, como na 2.ª Divisão nacional de futsal masculino, ou na 3.ª Divisão nacional de futebol feminino. As taças é que, assim, já não vão ser terminadas em campo e, portanto, ficam sem vencedores.