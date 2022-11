Declarações de Carlos Cunha, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a derrota por 4-1 com o Arouca, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«[Eficácia também explica o resultado?] A equipa tentou abordar o jogo de forma positiva, foi eficiente em muitos momentos no domínio de jogo, mas sentimos que, em qualquer transição, facilmente cedemos vantagem ao adversário, como no primeiro golo. Com mérito, chegámos ao empate, mas não estávamos à espera do segundo golo. A equipa sabe que em qualquer circunstância sofre golo. É um momento complicado, mas não podemos entrar em depressão, temos de acreditar no que estamos a fazer e que vamos conseguir dar a volta a esta situação, porque o clube merece.

[Como se explicam as expulsões nos minutos finais e consequências para o jogo na Luz] É um momento difícil e, em termos emocionais, estas situações podem ocorrer fruto do contexto. A primeira expulsão é discutível, a falta é antes do meio-campo, com o jogador do Arouca a dirigir-se à linha lateral. O Kevin nem sequer discutiu com ninguém. Na segunda, já podemos entrar nos fatores emocionais, e a equipa está um pouco instável em termos psicológicos. Para sermos uma equipa competente temos de ter outros comportamentos e pensar que temos compromissos a seguir e ficamos condicionados, como é o caso.

[Abordagem ofensiva ao jogo] Tem a ver com o fator Taça, não são jogos para jogar para o empate. Estávamos a jogar em casa, tentámos transmitir confiança à equipa e também o fizemos porque o jogo nunca nos deu vantagem. O Arouca foi extremamente eficaz, mesmo na disputa pelo resultado, como no terceiro golo, onde um remate desenquadrado isolou um jogador. Há momentos assim, temos essa consciência e compete-nos estabelecer níveis de recuperação da equipa que já demonstrou que vale muito mais.»