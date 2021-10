Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações aos jornalistas, após eliminar o Condeixa da Taça.

«O segredo da vitória foi o respeito enorme que temos por equipas destas, que sabemos que têm qualidade. Sabemos que se não formos sérios e competentes, depois acontecem dissabores para equipas altamente profissionais. Não queríamos nada que acontecesse aqui ‘Taça’. O Condeixa não tem as nossas condições de trabalho nem a qualidade do nosso plantel, mas se não respeitarmos a competição e o adversário, as coisas podem ir por um caminho que é difícil de alterar. Temos experiência mais do que suficiente para saber isso.

Também é importante o meu passado. Já estive várias vezes muito perto de chegar ao Jamor e ainda não consegui. E também já estive em equipas de divisões inferiores, criando dissabores a equipas maiores. Nós é que tornámos o jogo fácil, porque fomos sérios.

Tenho de frisar o carácter e compromisso desta equipa. Jogadores que nem têm muitos minutos, alguns deles não têm sido opção, mas tenho um grande grupo. Ficou demonstrado mais uma vez o empenho e dedicação deles e provámos que toda a gente é importante.»

[quais os objetivos do Gil Vicente na Taça?]

«Para mim, não é importante falar dos nossos objetivos cá para fora, mas os jogadores sabem o que queremos. No ano passado fomos aos quartos de final e acabámos eliminados pelo FC Porto. E queremos fazer melhor. Os jogadores sabem o que queremos e vamos trabalhar intensamente para conquistar um objetivo que está claro para todos no clube. Eu prefiro lutar por coisas grandes, correndo o risco que não as conquistar, do que lutar por coisa nenhuma.»