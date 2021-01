Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 3-2 frente ao Académico de Viseu:

«Entrámos fortes, queríamos marcar primeiro, fizemos pressão alta e intensa, mas a verdade é que encontrámos um adversário que estávamos já à espera. Uma equipa muito bem organizada, com qualidade, com motivação igual à nossa. O jogo foi matreiro para nós porque estávamos por cima e o Académico de Viseu vai uma vez lá acima e marca. Nós a seguir por cima, podíamos fazer golo, e na segunda vez que a bola vai à nossa baliza sofremos golo. Reagimos energicamente e marcamos. Ainda tentámos evitar o prolongamento porque já temos jogo domingo, a menos de 72 horas. No fundo, vitória justa porque a minha equipa foi melhor, mas quero enaltecer o bom desempenho do Académico de Viseu que valorizou a nossa vitória.

[prolongamento foi um castigo para o Gil Vicente?] Sim, sem dúvida. Nós entrámos bem no jogo, mas o Académico de Viseu foi altamente eficaz. Foi duas vezes à baliza e marcou, não querendo com isto tirar mérito ao Académico porque fez um excelente jogo. Acabou por haver um desgaste do Académico de Viseu e acabámos por ganhar com naturalidade. Não merecíamos, nem queríamos o prolongamento. Agora é recuperar os jogadores porque temos um jogo a menos de 72 horas, onde o nosso adversário não vai lutar com as mesmas armas. Acho é inadmissível isto acontecer. A Liga devia ter mais atenção porque isto era um jogo da Taça e sabíamos que isto podia acontecer. Foi falta de atenção. É um pormenor, que é um grande pormenor, que não devia acontecer. É um erro grave que não deveria ter acontecido porque nos deram a escolher entre jogar quarta ou quinta. Podíamos jogar na quarta, mas fomos a Faro fazer um jogo e iríamos ter o mesmo problema. Temos de ter mais rigor e atenção.

[estreia e adaptação de Alaa Abbas] O Alaa Abbas chegou, vinha de uma paragem longa, vinha sem ritmo. Reconhecemos que ele é importante para este grupo de trabalho, temos vindo a fazer uma integração do jogador. Precisamos urgentemente que ele possa estar num nível físico desejável para que possa dar o contributo à equipa. A questão do Abbas não é qualidade, como ficou hoje demonstrado no tempo que ele esteve em campo, trata-se de um jogador que esteve parado e que tem de se adaptar. Temos a paciência necessária, espero que ele também tenha porque pode ser muito importante para a equipa».