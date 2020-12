Por: Nuno Oliveira

Declarações do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, na sala de imprensa do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, após a vitória por 3-0 ante a União de Leiria, que valeu o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa minhota vai receber agora o Académico de Viseu, a 14 de janeiro:

«Fomos muito sérios e respeitámos a U. Leiria. Esta equipa é boa, tem qualidade, sabíamos o que nos esperava. Colocamos os melhores para o jogo e tornou-se fácil, porque fomos sérios. O Gil Vicente está a crescer, estamos mais preparados para os vários momentos do jogo. Queremos ir avançando nesta prova, mas vamos pensando jogo a jogo.»