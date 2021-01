Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao FC Porto:

«O Porto entrou muito forte e nós sentimos muita dificuldade fruto da intensidade que o Porto colocou no jogo. Tentámos ligar o jogo e foi muito difícil. Queríamos entrar fortes, mas passando alguns minutos percebemos que era um erro tentar pressionar alto, ainda antes do golo, num erro individual. O Porto foi muito forte nos primeiros 25 minutos. Mantivemos o bloco baixo e os últimos 15 minutos já foram mais equilibrados.

Falamos ao intervalo, sabíamos que era difícil o FC Porto manter esta intensidade por muito mais tempo. Tivemos por cima nos primeiros 25 minutos do segundo tempo, mas não tivemos a felicidade de fazer golo. Na parte final também nos faltou alguma frescura. Temos de dar os parabéns ao FC Porto porque no global acabaram por merecer a vitória.

[domínio consentido pelo FC Porto?] O FC Porto estava a pressionar muito por fora e nós retiramos o João e metemos o Claude que tem outra capacidade na primeira fase. Começámos a ligar o jogo por dentro e o FC Porto não teve capacidade de nos anular. Tivemos uma bola no poste e mais duas oportunidades. Num domínio consentido não se pode permitir oportunidades ao adversário, isso não é domínio. Foi um excelente jogo, com bons momentos de futebol, num excelente relvado, mas pesado e que acaba por retirar capacidade física aos meus jogadores.

[regresso ao 4-3-3] Nós sabíamos que o FC Porto não iria fazer poupanças, porque é uma prova importante para eles, como é para os clubes grandes, enquanto os pequenos tentam fazer mais e melhor. Sabíamos como o Porto jogava e também sabíamos que iam ter vantagem na parte física porque estão habituados a esta intensidade e também tiveram mais um dia de descanso.

A nossa estratégia passava por ter uma entrada forte no jogo, pressionar mais à frente e jogando com a linha defensiva alta. O que nos criou problemas foi pressionar à frente, o Porto alongava e os médios chegavam primeiro à segunda bola do que os nossos. Por isso mandamos baixar a equipa e daquela forma de jogar não nos ia manter no jogo durante muito tempo.

[o que espera de Pedrinho?] É uma excelente aquisição. O Pedrinho vai trazer critério, vai trazer o último passe, remate de longa distância, experiência. Portanto, é um jogador que conhece o futebol português e sei que pode dar muito à equipa. A estreia foi natural, eu entendi que naquele momento era importante ter mais bola».