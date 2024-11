Este sábado «fez-se Taça» uma vez mais em Évora. O Lusitano foi tomba gigantes e venceu o AVS por 3-2 apurando-se para os oitavos-de-final.

Mas os feitos históricos não acabam por aqui. Os eborenses já tinham eliminado outra equipa da primeira divisão na eliminatória anterior, sendo carrascos do Estoril.

Com a vitória deste sábado, igualaram o feito do Leça em 2020/21, e tornaram-se apenas na segunda equipa do quarto escalão do futebol português a eliminar duas equipas do principal escalão. O Leça, por sua vez tinha terminado precocemente os percursos de Gil Vicente e Arouca naquela edição da prova.

De realçar, que para além de duas equipas da primeira divisão, o Lusitano já eliminou o Académico de Viseu, da II Liga portuguesa.

Na próxima eliminatória, a equipa do Alentejo tem uma visita novamente a uma adversário primodivisionário. O Lusitano viaja até ao reduto do Sp. Braga.