A Federação Portuguesa de Futebol realizou, nesta sexta-feira, o sorteios da 1.ª e 2.ª eliminatórias da Taça de Portugal. A ronda inaugural está agendada para 30 e 31 de agosto, enquanto a segunda eliminatória vai ser disputada a 20 e 21 de setembro, não incluindo emblemas da Liga.

A primeira eliminatória vai contar com equipas do futebol distrital, Campeonato de Portugal e Liga 3, com distribuição geográfica. Por isso, a II Liga e os 38 emblemas isentos entram em cena no final de setembro.

Clubes isentos para a primeira eliminatória: Atlético (Liga 3 [L3]), Fátima (Campeonato de Portugal [CP]), Angrense (Distrital [D]), União D. Serra (CP), Resende (CP), União Nogueirense (D), Sanjoanense (L3), Rebordelo (D), Louletano (CP), Bragança (CP), Benfica Castelo Branco (CP), Sintrense (CP), Sp. Covilhã (L3), Clube Operário Desportivo (D), Alpendorada (CP), Fazendense (D), Vitória Sernache (CP), Eléctrico (CP), Almodôvar (D), Ançã (D), Vidago (D), Mosteirense (D), União Lamas (CP), Paredes (L3), U. Santarém (L3), Portimonense B (CP), Estrela Calheta (D), Vinhais (D), Silves (D), Fornos Algodres (D), Limianos (CP), Mirandela (CP), Portalegrense (D), S. João Ver (L3), Oliveira Hospital (CP), Águias Moradal (RD), Fafe (L3) e Mafra (L3).

Consulte o resultado do sorteio da primeira eliminatória.

Série A:

Maria Fonte (D)-Brito (CP);

Vilaverdense (CP)-Desp. Monção (CP);

Celoricense (CP)-CD Celeirós (D);

Valenciano (D)-Vianense (CP);

Correlhã (D)-Valpaços (D).

Série B:

Trofense (L3)-Varzim (L3);

Vila Real (CP)-Camacha (CP);

Tirsense (CP)-Amarante (L3);

Aparecida (CP)-Vila Meã (CP);

São Martinho (CP)-Machico (CP).

Série C:

Florgrade (CP)-Sp. Espinho (D);

Salgueiros (CP)-Pontassolense (D);

Vila Caiz (D)-Ribeira Brava (CP);

Cinfães (CP)-Marco 09 (L3);

Rebordosa (CP)-Leça (CP).

Série D:

Carregal Sal (D)-Mortágua (CP);

Gouveia SAD (CP)-Beira-Mar (CP);

Académica Coimbra OAF (L3)-Marialvas (CP);

Castro Daire (D)-Anadia (CP);

Ovarense (D)-Celoricense (D).

Série E:

Caldas (L3)-Portomosense (D);

Naval 1893 (CP)-Académico Fundão (D);

Nazarenos (D)-Sourense (D);

Marinhense (CP)-Samora Correia (CP);

Peniche (CP)-Ferreira Zêzere (D).

Série F:

Sacavenense (D)-Rabo Peixe (D);

Lusitânia (CP)-O Elvas CAD (CP);

Juventude Lajense (CP)-1.º Dezembro (L3);

Urzelinense (D)-Malveira (CP);

Fayal (D)-Olivais Moscavide (D).

Série G:

Desp. Lajense (D)-Lusitano Évora (L3);

Comércio e Indústria (CP)-Juventude SC (CP);

Belenenses (L3)-Amora FC (L3);

Charneca Caparica (D)-Olímpico Montijo (D);

Oriental (CP)-Alcochetense (CP).

Série H:

Serpa (CP)-Portel (D);

Vasco Gama (CP)-Lagoa (CP);

Moncarapachense (CP)-Viana Alentejo (D);

Castrense (D)-Quarteirense (D).

Consulte o resultado do sorteio da segunda eliminatória, já com os emblemas da II Liga (L2).

Resende (CP)-Feirense (L2);

Portalegrense (D)-Académico Viseu (L2);

Portimonense B (CP)-Penafiel (L2);

Vencedor do Correlhã (D)-Valpaços (D) vai jogar contra Torreense (L2);

Vencedor do Nazarenos (D)-Sourense (D) vai jogar contra Paços Ferreira (L2);

Vencedor do Vilaverdense (CP)-Desp. Monção (CP) vai jogar contra Oliveirense (L2);

Sintrense (CP)-Vizela (L2);

Vitória Sernache (CP)-Portimonense (L2);

Vencedor do Castrense (D)-Quarteirense (D) vai jogar contra Lusitânia Lourosa (L2);

Paredes (L3)-Desp. Chaves (L2);

Vidago (D)-Farense (L2);

Vencedor do Sacavenense (D)-Rabo Peixe (D) vai jogar contra U. Leiria (L2);

Sanjoanense (L3)-Felgueiras (L2);

Vencedor do Naval 1893 (CP)-Académico Fundão (D) vai jogar contra Leixões (L2);

Vencedor do Belenenses (L3)-Amora (L3) vai jogar contra Marítimo (L2);

Vencedor do Peniche (CP)-Ferreira Zêzere (D) vai jogar contra o vencedor do Juventude Lajense (CP)-1.º Dezembro (L3);

Alpendorada (CP)-Estrela Calheta FC (D);

Fornos Algodres (D) vai jogar contra o vencedor do Charneca Caparica (D)-Olímpico Montijo (D);

Rebordelo (D) vai jogar contra o vencedor do Gouveia (CP)-Beira-Mar (CP);

Vencedor do Comércio e Indústria (CP)-Juventude SC (CP) vai jogar contra o vencedor do Salgueiros (CP)-Pontassolense (D);

Louletano (CP)-Operário Desp. (D);

Ançã (D)-Vinhais (D);

Benfica Castelo Branco (CP)-Angrense (D);

Vencedor do São Martinho (CP)-Machico (CP) vai jogar contra o vencedor do Vila Real (CP)-Camacha (CP);

Vencedor do Cinfães (CP)-Marco 09 (L3) vai jogar contra o vencedor do Lusitânia (CP)-O Elvas CAD (CP);

Vencedor do Moncarapachense (CP)-Viana Alentejo (D) vai jogar contra o vencedor do Castro Daire (D)-Anadia (CP);

S. João Ver (L3) vai jogar contra o vencedor do Vasco Gama (CP)-Lagoa (CP);

Vencedor do Trofense (L3)-Varzim (L3) vai jogar contra o vencedor do Valenciano (D)-Vianense (CP);

Vencedor do Carregal Sal (D)-Mortágua (CP) vai jogar contra o vencedor do Académica Coimbra OAF (L3)-Os Marialvas (CP);

Fazendense (D)-Mirandela (CP);

Vencedor do Vila Caiz (D)-Ribeira Brava (CP) vai jogar contra Eléctrico (CP);

Limianos (CP) vai jogar contra o vencedor do Aparecida (CP)-Vila Meã (CP);

Vencedor do Fayal (D)-Olivais Moscavide (D) vai jogar contra União Serra (CP);

Vencedor do Tirsense (CP)-Amarante (L3) vai jogar contra U. Santarém (L3);

U. Lamas (CP) vai jogar contra o vencedor do Urzelinense (D)-Malveira (CP);

Vencedor do Caldas (L3)-Portomosense (D) vai jogar contra Fátima (CP);

União Nogueirense (D)-Águias Moradal (D);

Vencedor do Marinhense (CP)-Samora Correia (CP) vai jogar contra Mosteirense (D);

Atlético (L3) vai jogar contra o vencedor do jogo Rebordosa (CP)-Leça (CP);

Vencedor do Oriental (CP)-Alcochetense (CP) vai jogar contra Fafe (L3);

Bragança (CP) vai jogar contra o vencedor do Maria Fonte (D)-Brito (CP);

Vencedor do Florgrade (CP)-Sp. Espinho (D) vai jogar contra Almodôvar (D);

Vencedor do Ovarense (D)-Celoricense (D) vai jogar contra Sp. Covilhã (L3);

Silves (D)-Oliveira Hospital (CP);

Vencedor do Desp. Lajense (D)-Lusitano Évora (L3) vai jogar contra o vencedor do Serpa (CP)-Portel (D);

Vencedor do Celoricense (CP)-Celeirós (RD) vai jogar contra Mafra (L3).