O médio André Ceitil e o avançado Gabriel Honório vão falhar a deslocação do Vilafranquense ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O jogo, refira-se, marca o reencontro do técnico João Tralhão [na foto] com o Benfica, depois da saída na última época, após ter orientado diferentes escalões jovens dos encarnados.

O Vilafranquense, que milita na II Liga, emitiu um comunicado em que confirma as ausências dos jogadores, devido às intervenções cirúrgicas realizadas na quarta-feira.

«Os atletas André Ceitil e Gabriel Honório, foram submetidos a intervenções cirúrgicas - meniscetomia - no final do dia de ontem, quarta feira. Ambos na sequência de lesões ocorridas no treino. As cirurgias decorreram bem e os atletas já tiveram alta na manhã de hoje e iniciarão ainda hoje os trabalhos de reabilitação, com o fisioterapeuta Pedro Reis», refere o comunicado.

O Vilafranquense defronta no domingo, pelas 20h30, o Benfica, o único grande do futebol português com que os ribatejanos ainda não se tinham cruzado na competição.