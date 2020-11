Houve Taça esta manhã!

O Salgueiros recebeu e venceu o Sporting da Covillhã, por 2-1, e segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

No Complexo Desportivo de Campanhã, e com muitos adeptos a assistirem à partida do ladod e fora do recinto, a formação da casa adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, por Grinood Costa.

Os serranos responderam aos 24 minutos, por Deivison, mas ainda no primeiro tempo, a oito minutos do intervalo, Yanick Semedo voltou a marcar para o conjunto salgueirista.

O Salgueiros avança assim na Prova Rainha e continua sem perder esta temporada, já que também ainda não foi derrotado no Campeonato de Portugal. Já o Covilhã, da II Liga, somou a primeira derrota sob o comando de Capucho.