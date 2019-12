O Varzim viu adiada por meia hora a festa e garantiu os quartos de final da Taça de Portugal ao eliminar o Anadia só após prolongamento, com vitória por 2-1.

Os «Trevos da Bairrada» forçaram decisões com o 1-1 no último lance na compensação, mas a equipa de Paulo Alves arrancou a qualificação com um golo de Baba Sow que, a juntar ao de Leonardo Ruiz e a muito suor, iguala uma prestação já não vista para os lados da Póvoa de Varzim desde 2007.

A primeira parte teve mais Varzim, que deveu a si a vantagem ao intervalo, apesar de ter pertencido ao Anadia uma das grandes ocasiões para inaugurar o marcador.

A qualidade na troca de bola a meio campo e a projeção dos laterais Tiago Cerveira e João Amorim no apoio à velocidade dos extremos Lumeka e George Ofosu foram aspetos cedo vincados nos locais, com apoio num bom jogo de Leonardo Ruiz de costas para a baliza.

Foi por aí ou em transições rápidas a apanhar o Anadia em contrapé que o Varzim mais perigo criou. Após um remate de Minhoca, que errou por pouco o alvo (6m), os poveiros foram ensaiando o desperdício. E que o diga Lumeka: quase com a baliza escancarada em dois lances, não apostou no remate, errando depois no passe, aos 13 e 33 minutos.

Pelo meio, o Anadia, aguerrido nas disputas e solidário a defender, quase surpreendeu ao minuto 26: Garruço, médio cedido pelo Tondela, ficou a centímetros de fazer golo de cabeça, a cruzamento de Rui Raínho.

Após o susto, o Varzim carregou, mas Ruiz não estava enquadrado com os cruzamentos. Depois, Lumeka falhou um cabeceamento certo na área e rematou ao lado.

LEIA MAIS: toda a reportagem do Varzim-Anadia

Na segunda parte, a toada inicial mostrou jogo idêntico. Varzim a assumir, mas sem livrar-se de avisos. Leandro Vieira cedo testou Ismael, que voou para defender (48m).

O Varzim continuou a atacar, mas o tempo foi denotando, com o nulo, alguma ânsia na definição. O Anadia foi fechando bem os espaços ao meio e os lances de bola parada. O povoamento na zona central obrigou o Varzim a variar o jogo ofensivo para as alas, mas faltava cabeça, calma e inspiração.

As ocasiões esbanjadas por Lumeka e pelo recém-entrado Frédéric Maciel, já nos últimos 25 minutos, davam disso conta, mas o suspeito do costume apareceu para desatar as contas ao minuto 77.

Em mais uma investida pela direita, Frédéric Maciel ganhou espaço junto à linha de fundo e Leonardo Ruiz apareceu de rompante a finalizar na cara de Alexandre Verdade: 11.º golo esta época em 14 jogos do colombiano cedido pelo Sporting.

O 1-0 parecia arrebatar a eliminatória, mas houve vida até ao fim. A tática deu lugar à vontade. O jogo partiu. O Varzim ficou a dever a si maior vantagem e viu o Anadia arrancar o prolongamento, no último lance, com Nadson a cabecear para o 1-1 após um livre, já em inferioridade numérica, com a expulsão de Rúben Silvestre.

Já no prolongamento, que denotou desgaste físico mútuo, o Varzim teve mais cabeça e foi com ela que Baba Sow deu seguimento a um cruzamento de João Amorim, ao minuto 98. O Anadia nunca desistiu e Nadson quase dava um replay a tudo, mas Ismael fechou a baliza para selar o triunfo e arrancar, por fim, os trevos que complicaram a missão poveira, para a oitava presença entre os oito melhores.

A festa entre equipa e adeptos no fim do jogo (imagens Maisfutebol):

_

Jogo realizado no Estádio do Varzim Sport Club, Póvoa de Varzim.

Árbitro: João Bento, auxiliado por Rodrigo Pereira e Ricardo Santos.

Espetadores: cerca de 2000.

VARZIM: Ismael; João Amorim, Luís Pedro, Alan Henrique (Hugo Gomes, 114’), Tiago Cerveira; Pedro Ferreira (Rui Moreira, 59’), Chris, Minhoca (Baba Sow, 89’); Leonardo Ruiz, George Ofosu (Frédéric Maciel, 66’), Lumeka. Treinador, Paulo Alves.

ANADIA: Alexandre Verdade; Michael dos Santos, Pedro Santos, David Carvalho (Tiago Borges, 83’), Rui Raínho; Manuel Garruço, Pedro Lagoa (Nadson, 64’), Diogo Pereira; Rúben Silvestre, Marcelo Santiago (Pedrinho, 105’), Leandro Vieira (Miguel Ângelo, 101’). Treinador, Nuno Pedro.

Disciplina – cartões amarelos: Pedro Santos, 27’, Pedro Ferreira, 33’, Rúben Silvestre, 66’ e 90’, Manuel Garruço, 90+2’ Chris, 95’. Cartão vermelho: Rúben Silvestre, 90’.

Marcador: Leonardo Ruiz, 77’, Nadson, 90+4’, Baba Sow, 98’.