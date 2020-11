Fim de semana de Taça, fim de semana de festa. Este ano bem diferente do habitual, devido à pandemia de covid-19 que tem afastado os adeptos no estádio, mas com a cobertura de sempre do Maisfutebol: o nosso jornal estará em todas as partidas que incluam clubes da Liga e, como sempre, pode acompanhá-las AO MINUTO aqui.

A terceira eliminatória da Taça de Portugal já nos deu a conhecer sete clubes que seguem em frente na prova: Gil Vicente, Famalicão e FC Porto (I Liga), Leixões e Ac. Viseu (II Liga), Amora e União de Leiria (Campeonato de Portugal).



Ao final da tarde de sábado, pelas 19h30, o Sp. Braga desloca-se à Trofa para defrontar o Trofense e a fechar o dia, às 21h15, O Benfica vai a jogo com o Paredes.

No domingo, também são várias as equipas da Liga a entrar em ação, antes de o fim de semana de Taça acabar na segunda-feira, com o Sporting a defrontar o Sacavenense no Jamor, às 21h15.

Refira-se que o Casa Pia-Nacional joga-se dia 25 de novembro, às 10h00, e o Estrela da Amadora-Farense disputa-se no dia 3 de dezembro, às 14h30.

Os jogos que vai poder acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol este fim de semana:

Sexta-feira:

Oleiros-Gil Vicente, 0-0, 2-4 gp



União de Leiria-Portimonense, 1-0



Feirense-Amora, 0-1

Sábado:

Oriental-Famalicão, 0-3



Oriental Dragon-Leixões, 0-0, 3-4 gp



Montalegre-Ac. Viseu, 2-3

Fabril-FC Porto, 0-2

Arouca-Vitória de Guimarães, 16h30

Trofense-Sp. Braga, 19h30

Paredes-Benfica, 21h15

Domingo:

Felgueiras-Tondela, 11h00

Beira Mar-Santa Clara, 14h30

Merelinense-Moreirense, 15h00

Monção-Rio Ave, 15h00

Oliveirense-Paços de Ferreira, 17h15

Vizela-Boavista, 20h00

Segunda-feira:

Penafiel-Marítimo, 14h00

Real Massamá-Belenenses, 16h45

Sacavenense-Sporting, 21h15