Declarações de José Mourinho, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, após a vitória por 0-2 frente ao Farense, nos oitavos de final da Taça de Portugal, disputados esta quarta-feira, 17 de Dezembro, em Faro.

[Sai com a sensação de missão cumprida?]

Os jogadores estiveram muito bem. A equipa esteve muito bem. Ao intervalo disse que a única coisa de que não estava a gostar era o resultado. Obviamente que só 1-0 o resultado está em aberto. Mas a equipa esteve muito bem, comparando este jogo com a partida com o Chaves ou com o Atlético… é completamente o oposto.

A equipa entrou bem, séria, marcou, quis continuar a marcar. Ganhámos todos os duelos defensivos, tivemos controlo total do jogo. Quando fizemos o segundo golo, aí já entramos numa zona de segurança, mas a vi a equipa sempre com vontade de estar em campo.

A rapaziada que tem jogado menos a dar uma resposta muito boa, aqueles que têm jogado mais a serem chave. Estou verdadeiramente contente com o jogo.