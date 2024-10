Declarações de Roberto Alberto, treinador do Lagoa, após a derrota por 0-2 frente ao Famalicão na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, este domingo, 20 de Outubro, no Algarve.

[Faltou um bocadinho para fazerem Taça…]

Sim, passava por seremos organizados, retardar ao máximo o golo do Famalicão. Era esse o objetivo primário. Conseguimos fazê-lo, através da nossa organização defensiva, e depois explorar aqui e ali o contra-ataque.

Chegámos ao intervalo 0-0 com mérito: é também verdade que o Famalicão controlou, mas, sim, faltou um bocadinho assim porque sofremos um golo aos 78 minutos já quando refrescámos o meio campo. O prolongamento já pairava nas nossas cabeças e o golo surge num lance meio caricato: o central bate o pontapé de baliza e acabámos por sofrer o golo através desse erro.

[O golo surge quando foi a equipa tinha sido refrescada…]

Sim, a equipa estava estável, organizada, um bocadinho num bloco baixo. Já faltava um pouco de gás; se estávamos tão baixos, tínhamos de ter energia e foi com essa intenção que procurámos refrescar com gente com capacidade de ataque à profundidade.

Acho que o Famalicão foi melhor equipa, mas estou muito orgulhoso do que os jogadores fizeram. Demos uma boa réplica.