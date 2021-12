O Leça tornou-se, esta quarta-feira, o primeiro clube do quarto escalão do futebol português a atingir os quartos de final da Taça de Portugal no século XXI.

A equipa comandada por Luís Pinto repete um feito que foi alcançado, pela última vez, pelos Dragões Sandinenses, em 1999/2000, há quase 22 anos. Nessa época, o conjunto comandado por Ulisses Morais disputava a III Divisão (atualmente extinta), campeonato abaixo da I Liga, da II Liga e da II Divisão B.

Esta tarde, o Leça venceu o Paredes, num duelo entre equipas do Campeonato de Portugal, no desempate por penáltis (6-5), após o 1-1 verificado no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

Há 22 anos, o Dragões Sandinenses chegou aos quartos de final depois de uma vitória marcante nos oitavos, fase em que foram eliminar o Estrela da Amadora, então da I Liga, por 2-1. Um Estrela que era comandado por Jorge Jesus, atual treinador do Benfica. Os Dragões Sandinenses acabariam eliminados nos ‘quartos’ pelo Sporting, que seria o finalista vencido dessa edição, ganha pelo FC Porto.