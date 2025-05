Zeki Amdouni está recuperado da lesão que o afastou dos dois últimos jogos do Benfica e até pode ser titular, no próximo domingo, na final da Taça de Portugal frente ao Sporting.

O internacional suíço lesionou-se no decorrer do embate com o Estoril [mialgia na coxa direita], relativo à 32.ª jornada da Liga, e falhou os jogos seguintes com o Sporting e Sp. Braga que acabaram por ser determinantes na definição do título da Liga.

Segundo apurámos, Amdouni está cem por cento recuperado e há uma forte probabilidade de integrar as primeiras opções de Bruno Lage para o jogo no Estádio Nacional.

Recordamos que o jogador que está emprestado pelo Burnley também está convocado para os próximos jogos amigáveis da seleção suíça, primeiro com o México (7 de junho), depois com os Estados Unidos (11 de junho).

Mais complicada está a situação de Fredrik Aursnes que, na melhor das hipóteses, estará no banco de suplentes no jogo do próximo domingo frente ao Sporting.