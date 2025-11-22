Eduardo Martins em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques. O treinador o Mortágua, realça o momento histórico vivido pelo clube de Viseu, que pela primeira vez chegou a esta fase da Taça de Portugal.

Análise ao jogo

«Estou satisfeito com o trabalho que a minha equipa fez. Um abraço aos meus jogadores pela entrega, dinâmica e capacidade que tiveram aqui frente a um adversário do top 5 em Portugal. Não tivemos medo, tivemos coragem para ter o nosso jogo. Ainda temos uma época longa pela frente, e difícil, levamos daqui boas memórias para nos motivar para aquilo que se segue, o Campeonato de Portugal, já no próximo sábado».

Quebra após a primeira meia hora

«O Vitória é uma equipa com muita qualidade de posse de bola, conseguiu sempre empurrar-nos para trás, o que causou algum desgaste a nível físico. Enquanto tivemos energia conseguimos sair em transição, e até criar perigo, podendo chegar ao golo, mesmo o Vitória tendo tido mais oportunidades. O resultado é justo ao intervalo. O que me pareceu é que na segunda parte o Vitória conseguiu suplantar as nossas linhas com maior facilidade. Acho que a nossa equipa, fruto de algumas transições e bolas paradas, podia ter feito um golo, que era merecido. Uma palavra para os nossos adeptos, pelo apoio, que nos ajudou a manter no jogo».

O que leva desta eliminatória da Taça

«Primeiro de tudo foi um momento histórico para o clube e para a vila. Foi a primeira vez que o clube atingiu esta eliminatória, e a primeira vez que jogou com um clube da primeira liga. O nosso trajeto foi merecido, chegámos aqui de forma merecida, sabíamos a dificuldade de hoje, frente a um clube de top 5, mas viemos para cá com o objetivo de disputar a eliminatória, mesmo sabendo as dificuldades que íamos encontrar. Fica uma grande entrega dos nossos jogadores. Levo daqui muitas memórias positivas».