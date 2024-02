A FIGURA: André Silva

A história da viagem até Verona já é conhecida. A história que André Silva está a escrever vai ganhando novos capítulos. Depois de marcar em Vizela no último jogo, o ponta de lança voltou a fazer o gosto ao pé, fazendo o terceiro golo na presente edição da Taça de Portugal e o 12.º esta época com a camisola do Vitória. Para além do golo, vale pela luta que deu ao jogo, por ser o primeiro elemento a defender e pela entrega à movimentação ofensiva.

O MOMENTO: golo de Jota Silva (45+1’)

O Gil Vicente tinha acabado de reduzir a desvantagem, amealhando reentrar no encontro, tendo mesmo ficado perto do empate. No único minuto de compensação da primeira metade, Handel indicou o caminho a Jota Silva, isolando o atacante, que com espaço na cara de Andrew atirou sem margem de erro para golo. O terceiro tento do Vitória num momento que se revelou decisivo para o desfecho do encontro.

OUTROS DESTAQUES

Jota Silva

Como é costume, o extremo esteve ligado à corrente, sendo um dos elementos que encarou na perfeição a abordagem ao jogo do Vitória. Marca mais um golo para a sua conta pessoal, destacando-se no Vitória.

Tidjany

O extremo francês do Gil Vicente foi dos mais irreverentes do Gil Vicente, não tendo receio de ousar no um para um. Foi das suas ações individuais que a equipa de Barcelos mais conseguiu esticar o jogo.

Tiago Silva

Após desperdiçar uma grande penalidade, o médio entrou com pressa de se redimir. Marcou um bom golo logo aos seis minutos, de fora, da área com um remate forte e colocado. Um golo a coroar uma prestação positiva no miolo.

Martim Neto

O jovem médio gilista foi dos mais esclarecidos, dando critério a um Gil Vicente que raramente o teve coletivamente. Atirou à base do poste do Vitória a meio da segunda metade, com um remate violento de fora da área.

Tomás Ribeiro

Está nos dois primeiros golos do Vitória, ao dar à equipa maior variabilidade ofensiva. Primeiro contemporiza bem no canto de Tiago Silva, depois recupera a bola em zona alta, lançando o golpe letal. Assertivo defensivamente, destacou-se no auxílio ao ataque.