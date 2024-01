Numa noite gélida, apontada como uma das mais frias dos últimos tempos, o Vitória assegurou a última vaga para os quartos-de-final da Taça de Portugal ao bater o Penafiel pela margem mínima (1-0) no Estádio D. Afonso Henriques. Um jogo em que acaba por chegar a bom porto sem ligar os motores.

Num embate globalmente fraco, a equipa do principal escalão fez o que lhe competia, resolvendo com um golo a um quarto de hora do minuto noventa. Foi preciso ir ao banco buscar Jota Silva para decidir uma eliminatória em que o Vitória passou por mais sobressaltos do que estaria à espera.

Algo ansiosa, a equipa vimaranense acusou alguma agonia, não deslumbrou, mas regressa aos triunfos após o empate no dérbi minhoto, somando o sétimo jogo consecutivo sem perder. No melhor momento da temporada, após deixar os lugares de despromoção da II Liga, o Penafiel cai da prova rainha do futebol português.

Ansiedade má conselheira

Completamente sensaborona, a fase inicial da partida pela última vaga nos quartos-de-final da Taça de Portugal esteve longe de captar a atenção das bancadas muito despidas. As engrenagens tardaram a entrar em reboliço, não se assistindo, por isso, a um jogo entusiasmante no D. Afonso Henriques.

O Vitória dominava, com naturalidade, mas com a ansiedade de resolver cedo foi acumulando más decisões, cometendo erros em passes simples. Um figurino que deu conforto ao Penafiel, que organizado, mesmo sem grande audácia, foi sustendo o ímpeto da equipa de Álvaro Pacheco e até chegou a assustar.

Na sequência de um canto a favor do Vitória a saída rápida dos penafidelenses deixou Robinho com via aberta ainda no seu meio campo, servindo Adílio na cara de Charles. O brasileiro adiantou, contudo, o esférico e perdeu o lance. Um aviso entre vários cruzamentos do Vitória, várias tabelinhas nas imediações da área, mas poucos lances de golo iminente.

Postes seguram nulo até Jota Silva resolver

Ficou mais aberto na segunda metade o jogo, com vários momentos de frisson. O Panafiel, primeiro, por Robinho, e o Vitória depois, por Mangas, enviaram a bola ao ferro espaçados por poucos minutos. O embate estava claramente partido, o Vitória desposicionava-se com facilidade na busca dos espaços e dava margem ao Penafiel para ter as suas oportunidades.

O evoluir do cronómetro acicatou ainda mais este cenário, arrastando a incerteza na eliminatória. Surtiram efeito as substituições, com Jota Silva a sair do banco para resolver o jogo e a consequente passagem dos vimaranenses. Cruzamento de Mangas na esquerda, na área o extremo remata de primeira para desfazer o nulo.

Sem convencer cabalmente, o Vitória avança na prova rainha do futebol português, carimbando a última vaga nos quartos-de-final. Triunfo tangencial, a partida podia ter sido resolvida mais cedo, mas Nelson da Luz desperdiçou uma oportunidade soberana - Nuno Santos também já tinha desperdiçado no arranque da segunda parte - e a passagem não dá margem para grandes festejos.