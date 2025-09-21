Este sábado de Taça de Portugal ficou marcado por duas surpresas, com Belenenses e Sintrense a vencerem equipas de escalões superiores. As restantes formações da II Liga confirmaram o favoritismo e garantiram um lugar na terceira ronda da prova rainha.

O Desportivo de Chaves venceu o Paredes (2-0) com golos de Carraca (83m) e Ktatau (90+6m). O Farense bateu o Vigado também por 2-0. Sangare (72m) e Dorregaray (80m) fizeram os golos.

Já o Portimonense venceu pela margem mínima (2-1) o V. .Sernache. Silva (41m) e Monteiro (90m) fizeram os golos para os algarvios.

O Lusitânia Lourosa goleou o Castrense (5-0) com golos de Pereira (45m e 54m), Arsenio (70m), Faria (82m) e João Vasco (90+1m). O Felgueiras goleou também, desta feita o Sanjoanense por 4-0. Rosas (8m), Rivas (21m), Moreira (25m) e Jean-Marie (49m) marcaram os golos da vitória.

Outros resultados:

Belenenses 2-0 Marítimo

Sintrenses 2-1 Vizela

Caldas 3-0 Fátima

Ovarense 2 (6-7 a.p) 2 Sp. Covilhã