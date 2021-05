Declarações do futebolista do Sporting de Braga, Lucas Piazon, à TVI24, após a conquista da Taça de Portugal 2020/2021. Os minhotos venceram o Benfica por 2-0. O ex-Rio Ave inaugurou o marcador em cima do intervalo:

«Muito feliz, acho que o grupo mereceu, fizeram um grande trabalho durante o ano. Bom terminar com este título, fazendo um bom jogo.»

[Se foi a decisão certa vincular-se em definitivo com o Sp. Braga:] «Acho que sim, seis meses muito felizes e é seguir agora. Próxima época voltar forte e procurar fazer um trabalho ainda melhor.»