Declarações do futebolista do Varzim, Ludovic, à RTP3, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Ludovic entrou aos 81 minutos, e, após a entrevista rápida, foi saudado pelos colegas de equipa. O jogador de 32 anos, que já não jogava há mais de dois meses, desde 4 de novembro, termina a carreira devido a problemas físicos e vai continuar no clube, na equipa técnica:

«Em relação ao meu término de carreira, apenas dizer que acabar assim, com esta moldura humana, é gratificante, não é qualquer jogador que acaba desta forma.»

«Acho que o golo do Grimaldo no início do jogo acabou por condicionar a nossa estratégia, mas uma resposta enorme, demos luta ao Benfica.»