A AFIGURA: André Horta

O médio foi uma das sete caras novas no onze do Sp. Braga, aproveitando a oportunidade para se mostrar. Numa prestação regular, abriu o ativo a meio da primeira parte com um remate violento de fora da área. Sem complicar, jogou simples e seguro ao lado de João Moutinho na dupla de meio campo. Ainda ensaiou mais um remate forte na segunda metade, mas sem o destino do primeiro.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (22’)

Lance lateral de bola parada do Sp. Braga, marcado de forma estudada. Livre de marcação, à entrada da área, André Horta aproveitou o espaço para encher o pé e disferir um remate violento que apenas parou no fundo das redes. Grande golo a encaminhar o triunfo.

POSITIVO: Festa da Taça do Alentejo ao Minho

O Lusitano de Évora contou com uma falange de apoio significativa na pedreira, que se fez sentir durante o encontro. Cerca de meio milhar de adeptos trajados de verde fizeram a travessia do Alentejo ao Minho numa demonstração do que é a festa da Taça. Os adeptos do emblema do quarto escalão fizeram notar a sua presença entre os 5627 espectadores que estiveram nas bancadas.

OUTROS DESTAQUES

Niakaté

Um dos rostos da prestação comprometida do Sp. Braga. Limpou um lance que podia ser potencialmente perigoso – má abordagem de Bambu – ainda na primeira metade. De resto, esteve sereno e eficaz.

Mauro Andrade

O médio português de 27 anos foi uma das principais referências coletivas do Lusitano de Évora na pedreira. O pilar da equipa de Pedro Russiano, tentou equilibrar a equipa e destacou-se pelo critério que teve com bola.

Fran Navarro

Titular pelo terceiro jogo consecutivo, o avançado voltou a demonstrar ser uma boa aposta deste Sp. Braga. Fabrica o segundo golo dos guerreiros.

Sele Davou

Veloz e imprevisível, o extremo nigeriano do conjunto alentejano foi o que mais provocou calafrios à defesa do Sp. Braga. Com vários lances individuais criou lances ofensivos por parte do conjunto do Campeonato de Portugal.