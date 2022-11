Declarações de Ricardo Sousa, treinador do Mafra, na flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao FC Porto (0-3), que valeu a eliminação da Taça de Portugal:

«Sabíamos que ia ser um jogo extremamente complicado contra uma das melhores equipas do campeonato português. Tentámos disputar o jogo de igual para igual, com pressão alta, porque sabíamos que quanto mais perto da nossa baliza o FC Porto construísse, mais dificuldades nos iria criar. Acabámos por sofrer um golo. Estar a perder aos sete minutos acaba por ser difícil. Não é o resultado que queríamos, mas demos o que tínhamos e o que não tínhamos. Não pudemos contar com quatro opções importantíssimas: Gabriel, Mattheus, Murilo e o Loide não puderam dar o seu contributo à equipa. As opções não eram muitas para conseguirmos fazer mais. Estou orgulhoso pelo que os jogadores deram, triste pelo resultado. Embora já soubéssemos que era difícil. Este jogo foi uma prenda também para os adeptos, por receberem um grande em casa.»

«Já sabíamos que era complicado. O FC Porto é uma equipa à imagem do Sérgio: com reação à perda, intensidade, agressividade, duelos, choques. Infelizmente, levar um golo de canto aos sete minutos de jogo deitou por terra as nossas aspirações e a nossa estratégia.»