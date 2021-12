Ricardo Sousa, treinador do Mafra, apresentou-se na conferência de imprensa, depois da história vitória sobre o Moreirense (3-1), com todo o plantel e a restante equipa técnica nas suas costas. O treinador dedicou a vitória a toda a equipa e, logo a seguir, passou a palavra aos «heróis? Que conduziram o clube da II Liga pela primeira vez aos quartos de final da Taça de Portugal.

«Normalmente sou sempre que apareço. Hoje achei que não fazia sentido estar eu aqui a falar sobre o jogo. Acho que os jogadores é que merecem estar aqui. É uma vitória do grupo do trabalho. Estamos a trabalhar desde o primeiro dia com um empenho fora de normal. Por isso, não vim sozinho aqui dar a cara, a cara da vitória não sou eu, são estas caras todas atrás de mim. Estamos muito orgulhosos», começou por enunciar o treinador.

Logo de seguida, Ricardo Sousa puxou para junto de si o capitão Gui Ferreira que foi expulso do jogo, com um segundo cartão amarelo, quando o Mafra estava ainda a perder por 1-0. «Relativamente ao jogo prefiro dar ênfase ao nosso capitão que não conseguiu ficar os noventa minutos. Obrigado, desculpem não falar hoje, mas estes meninos merecem», acrescentou ainda o treinador antes de ceder definitivamente o lugar aos jogadores.

Gui Ferreira, o tal jogador que foi expulso, assumiu a palavra. «Acho que só quem não conhece estes jogadores é que pode estar surpreendido. Quem trabalha aqui todos os dias, sabe como trabalhamos e isso está à mostra. Hoje correu da melhor maneira, mas há outros jogos que não saem tão bem, não conseguimos os resultados que queremos, mas não deixamos de dar tudo. Hoje, mesmo com dez, demos tudo e vencemos», começou por referir o capitão de equipa.

O extremo foi expulso com dois cartões amarelo em apenas três minutos numa altura em que o Moreirense estava a vencer. «Foi uma reação a quente. A bola estava ali ao pé de mim, tentei chegar-lhe, ele meteu-se à frente. O árbitro veio com um amarelo para mim e só depois é que reparou que eu já tinha amarelo. Ele ficou um bocado surpreendido, mas eu fiquei desolado. Foi uma ação que podia ter prejudicado a equipa, mas a equipa deu cem por cento», explicou.

Ricardo Sousa tem apontado para o Jamor como objetivo da equipa e Gui Ferreira aceita o desafio. «Desde a primeira eliminatória, jogo a jogo, a gente pensa sempre na vitória. Desde a primeira eliminatória, pensamos sempre em ganhar. Com o Moreirense em Mafra era obrigação nossa pensar na vitória. Agora qualquer equipa que pensar no Mafra vai olhar com mais respeito», acrescentou.

Gui Ferreira passou depois a palavra a Bura, um dos jogadores mais experientes do plantel que acabou por fazer uma assistência para o golo do empate. «Para mim a experiencia não quer dizer nada. Há jogadores jovens com muita experiência e outros mais velhos sem experiência nenhuma. Confiamos uns nos outros, o ambiente é saudável para caraças. Quando cheguei aqui senti logo que esta equipa sabe jogar à bola. Acreditamos no processo, esta à vista de todos. Estão todos a ser valorizados, eu é já estou a acabar, mas estou cá para ajudar», comentou.

Quanto ao próximo adversário. «Venha quem vier, vamos jogar sempre da mesma maneira. Aqui todos são iguais, todos são diferentes. Respeitamos e confiamos em cada um. Pode vir um grande, eu quero é passar, venha quem vier», acrescentou.

De Bura, o microfone passou para Inácio Miguel, jogador formado no Mafra que esteve no estrangeiro e voltou à equipa da sua terra. «O sentimento é muito mais forte do que o dos meus colegas. É o meu concelho, é a minha casa. Estou a viver um dos melhores momentos da minha carreira. O sonho vai até onde quisermos, não temos limites», comentou.

A seguir a Inácio, foi a vez de Pedro Barcelos, o autor do golo do empate. «É um golo cheio de significado, fica para a história do clube, fui eu que marquei, mas qualquer da equipa podia ter marcado», referiu também.