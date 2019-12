*Por Isabel Marques Nogueira

Assistiu-se a história no Fontelo. O Académico de Viseu está de regresso aos quartos de final da Taça de Portugal 41 anos após a última presença.



Um golo de João Mário, aos 68 minutos, permitiu aos beirões afastarem o Desportivo de Chaves e repetirem o feito de 1978/79.



Os flavienses foram superiores na primeira parte e tiveram a melhor ocasião da primeira metade. No entanto, Niltinho atirou por cima em plena pequena área. O melhor que o Académico de Viseu conseguiu foi um pontapé de Lucas, perto do final da primeira parte, à malha lateral direita da baliza adversária.



A segunda parte foi distinta. O conjunto da casa entrou mais forte e foi superior, conseguindo marcar por João Mário na sequência de um canto. No minuto anterior, Luisinho tinha falhado na cara de Ricardo - que voltou à competição depois de ter superado a doença oncológica.

Os visitantes perderam o controlo da bola e o Académico de Viseu ganhou confiança e já nos minutos de compensação ainda levou o estádio ao rubro e a gritar por golo. Contudo, o desvio de calcanhar de Patric foi anulado por posição irregular de João Mário aquando do cruzamento.



FICHA DE JOGO

Estádio Municipal do Fontelo, Viseu

Ao intervalo: 0-0.

Fim do jogo: 1-0

Árbitro: António Nobre, auxiliado por Pedro Felisberto e Carlos Covão.

Académico de Viseu: Janota, Tiago Almeida, Lucas, João Pica, Mathaus, Zimbabwe, João Oliveira (Facundo, 90+6’), Latyr (Diogo Santos, 77’), Luisinho (Bruninho, 85’), Jean Patric e João Mário.

Treinador: Paulo Cadete.

Desportivo de Chaves: Ricardo, Platini, Viegas, Batxi (André Luís, 71’), Diego Galo, Calasan, Jefferson (José Gomes, 81’), Jean (Paredes, 82’), Niltinho, Wagner e Guzzo.

Treinador: José Mota.

Disciplina: amarelo para Tiago Almeida, 26’; amarelo para Jefferson, 58’; amarelo para Zimbabwe, 60’; amarelo para Guzzo, 76’; amarelo para Bruninho, 90+2’.

Golos: João Mário, 68’.

Espetadores: Cerca de 400.