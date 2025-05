Depois do Manchester City garantir um lugar na Liga dos Campeões de 2025/26 após o triunfo sobre o Fulham por 2-0, a atenção do trio português dos citizens voltou-se para a final da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica.

Matheus Nunes, antigo jogador do Sporting, partilhou nas redes sociais um vídeo no autocarro da formação do Man. City onde Bernardo Silva aparece juntamente com Rúben Dias, dois ex-Benfica, quando Gyökeres marcou o golo do empate já perto do final do tempo regulamentar. O antigo médio leonino não perdoou e acabou por se rir na cara dos colegas, numa rivalidade saudável.

Veja o momento no vídeo associado.