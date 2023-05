Manuel Mota é o árbitro do FC Porto-Famalicão, jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na manhã desta quarta-feira.

Jorge Fernandes e Nuno Eiras vão ser os árbitros assistentes e Carlos Macedo o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Luís Ferreira, auxiliado por Pedro Ribeiro.

O FC Porto-Famalicão está agendado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Na primeira mão, em Famalicão, o FC Porto venceu por 2-1. O vencedor da eliminatória encontra o Sporting de Braga na final.