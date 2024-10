Adeptos pendurados no muro do lado de fora a espreitar para o relvado; fogo de artifício na rua paralela ao Campo dos Moinhos novos perante uma bancada a abarrotar com cerca de mil espectadores. A festa da Taça fez-se sentir na Póvoa de Lanhoso, com o Maria da Fonte a receber o Arouca.

Embate entre forças desiguais, um conjunto do principal escalão deslocou-se ao reduto de um dos sobreviventes dos campeonatos distritais nesta fase da prova. Triunfo natural do Arouca (0-5) com golos de Yalçin – bisou –, Jason, Henrique Araújo e Pedro Santos, numa tarde em que o resultado, para os povoenses, era o menos importante.

Pela segunda vez na história o Maria da Fonte recebia um clube do principal escalão, seis anos após a visita do Santa Clara. O speaker anunciava “um jogo importante para o Maria”, mas não era preciso anunciar: sentia-se em redor do estádio e à chegada do autocarro do Arouca.

À flor do relvado, com muitas peladas – típico destes escalões, o Arouca tratou de confirmar o seu favoritismo. Mesmo com cinco alterações comparativamente com o empate frente ao Aves, o conjunto de Gonzalo Garcia demonstrou outros atributos e, sobretudo, outro andamento.

AO MINUTO: os principais lances do jogo

O Arouca impôs o ritmo, tentando fazer por ser organizado o Maria da Fonte; até teve as suas oportunidades para ser feliz, mas o resultado evoluiu naturalmente com o marcador a contar os golos da equipa da Liga. Yalçin bisou em seis minutos a meio do primeiro tempo, encaminhando o triunfo. Jason também marcou, nos descontos da primeira metade, e Henrique Araújo e Pedro Santos fecharam a contagem.

As gentes da Póvoa de Lanhoso reagiram com aplausos os golos adversários, que se estenderam às varandas circundantes ao recinto. Apenas com triunfos em casa, o Maria da Fonte somava por triunfos os jogos no Estádio Moinhos Novos.

Até aqui apenas com quatro golos somados nos oito jogos da Liga, o conjunto da serra da Freita conseguiu, com simplicidade, avolumar o resultado até completar uma mão cheia de golos, seguindo em frente.

Na prova rainha do futebol português, não se repetiu a revolta do Maria. A equipa da Liga fez o que se esperava, vencendo, numa tarde em que na Póvoa de Lanhoso também se sentem vencedores.

A FIGURA: Guven Yalçin

O turco voltou ao onze depois da expulsão no Dragão, ainda na primeira parte. Aproveitou a Taça de Portugal para se estrear a marcar com a camisola arouquense, logo com um bis. Em seis minutos o avançado marcou dois golos a meio da primeira parte, resolvendo a questão para a equipa do principal escalão. Revelou sentido de oportunidade, marcado de cabeça e depois de pé esquerdo.

O MOMENTO: primeiro golo do Arouca (22’)

Carregava o Arouca, impunha a sua lei, mas apesar de construir lances de perigo não conseguia abanar as redes adversária. Um raide da direita de Jason, a culminar com um cruzamento venenoso, fez a diferença. o extremo colocou a bola entre as costas da defesa e o guarda-redes, Yalçin apareceu à ponta de lança a cabecear para começar a construir o triunfo.

POSITIVO

A festa da Taça passou pela Póvoa de Lanhoso. O Maria da Fonte, dos campeonatos distritais, recebeu o Arouca, da Liga, e nem a derrota por cinco bolas a zero fez esmorecer o espírito da prova rainha do futebol português. Na bancada, com cerca de um milhar de adeptos, suspirou-se pelo tento de honra. Foi o que faltou à festa.