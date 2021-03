Após um dia de folga, o FC Porto começou a prepara a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal contra o Sporting de Braga, desta quarta-feira.



No primeiro apronto para o jogo da prova Rainha, Sérgio Conceição não pôde contar com Pepe e Sérgio Oliveira. Segundo os dragões, o defesa fez tratamento devido a contusão com edema na perna direita enquanto o médio realizou tratamento devido a contusão com hematoma e equimose na anca esquerda. Por sua vez, Mbaye evoluiu para treino condicionado.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta terça-feira às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao encontro com os bracarenses (20h15).