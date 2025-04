O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol [FPF] anunciou esta segunda-feira os as equipas de arbitragem para os jogos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Hélder Carvalho, da AF Santarém vai estar no Rio Ave-Sporting, dia 22 de abril às 20h45, já Bruno Costa, da AF Viana do Castelo será o juiz do Benfica-Tirsense, no dia seguinte, 23 de abril, pelas 20h15.

De recordar, os leões levam uma vantagem de 2-0 sobre o Rio Ave, já as águias venceram por 5-0 na primeira mão o Tirsense.

Confira aqui as equipas de arbitragem para as meias-finais da Taça de Portugal:

Dia 22 (terça-feira) às 20h45

Rio Ave -Sporting

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Miguel Peixoto Ribeiro

VAR: André Narciso

AVAR: Hugo Ribeiro

Dia 23 (quarta-feira) às 20h15

Benfica-Tirsense

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: João Mendes

VAR: Rui Silva

AVAR: Ângelo Carneiro