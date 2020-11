Declarações de Leandro Mendes, adjunto do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio João Soares Vieira, em Merelim S. Pedro (Braga), após o triunfo na Taça de Portugal frente ao Merelinense:

«Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar, tínhamos analisado este adversário e reconhecemos-lhe qualidade; entrámos bem no jogo, tivemos uma ou outra situação e conseguimos controlar, ainda assim, uma outra saída do Merelinense em que criaram perigo. Na segunda parte chegámos ao golo, a partir desse momento o Merelim arriscou mais e penso que nessa altura faltou discernimento para matar o jogo».

[Difícil preparar o jogo após o plantel ter estado parado e com uma troca no comando técnico?] «Foi uma semana atípica. O mister chegou e tentou implementar as ideias dele, depois ficou isolado. Na medida do possível, com as novas tecnologias, tentámos ter o mister presente e ele tentou transmitir à equipa as suas ideias».

[Onze com poucas mexidas é o caminho a seguir pelo César Peixoto] «Tivemos uma paragem devido á Covid-19, regressámos aos treinos e a ideia era dar ritmo competitivo aos jogadores que estiveram parados. O caminho é este, o mister pôr as ideias em prática para ter uma época tranquila».