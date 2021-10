O Sp. Braga foi ao histórico Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro, golear o Moitense por 5-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, num jogo repleto de estreias.

Mario Gonzalez abriu o marcador com o seu primeiro golo na temporada e Bruno Rodrigues também estreou-se a marcar, em termos absolutos, pelo clube minhoto.

Vitinha já tinha marcado um golo na época passada, mas também marcou o primeiro em 2021/22, neste caso com dose dupla e ainda uma assistência pelo meio. O jovem avançado já tinha marcado quatro golos na Liga 3, mas pelo Sp. Braga B.

Vitinha fez ainda a assistência para o golo de Roger, naquele que foi o grande momento do jogo. O jovem de quinze anos, que se tinha estrado na Supertaça, frente ao Sporting, também fez o seu primeiro golo pela equipa principal e foi a correr para festejar com Carlos Carvalhal.

Um jogo que acabou por ser tranquilo para o Sp. Braga e que permitiu ao treinador fazer mais duas estreias absolutas na equipa: o guarda-redes checo Lukas Hornicek, de apenas 19 anos, rendeu Tiago Sá entre os postes, enquanto o médio francês Gorby Baptiste, também com 19 anos, também somou os primeiros minutos com a camisola do Sp. Braga.

Veja aqui o resumo da goleada do Sp. Braga ao Moitense: