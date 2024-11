Declarações de César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (2-1) sobre o FC Porto na Taça de Portugal:

«O Porto entrou forte, sabíamos que isso ia acontecer, mas não estávamos a conseguir comunicar com a equipa para corrigir algumas situações. Acaba por chegar ao golo, mas reagimos muito bem e chegámos ao empate. Aí, ao intervalo, sim, conseguimos comunicar, os jogadores entenderam e a segunda parte é muito diferente, com mais agressividade, mais oportunidades. Com melhor definição podíamos ter criado mais situações, é uma segunda parte totalmente nossa, com bola e sem bola. Vencemos o jogo bem, na minha opinião. Os jogadores merecem ser felizes pela forma como trabalham todos os dias e acreditam».

[Pode catapultar para uma boa época?] «Ainda faltam muitos jogos. Ganhar a um grande é sempre diferente, é histórico, nunca tinha acontecido, temos que festejar hoje, é merecido, sabe bem, o importante é viver o momento. Temos depois o jogo com o Rio Ave, temos de nos focar em ir a Vila do onde buscar os três pontos. Hoje é tudo muito bom, se perdermos dois ou três jogos já não é assim. Não me iludo. Voltamos a não perder em casa, o que para nós era muito importante».

[Próximo adversário, o Gil Vicente?] «Ainda falta muito para esse jogo. O Gil Vicente é uma boa equipa, mas não é o nosso foco neste momento. Se nos distrairmos é meio caminho andado para correr mal com o Rio Ave».