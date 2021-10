João Henriques, treinador do Moreirense, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Oriental Dragon, no prolongamento (3-2), em jogo a terceira eliminatória da Taça de Portugal, jogado no Estádio Alfredo da Silva:

- A primeira palavra é para os nossos adeptos que fizeram estes quilómetros todos para nos apoiarem. Sabíamos que ia ser um jogo difícil para as duas equipas. Difícil para nós porque sabíamos quem íamos defrontar, difícil porque não aproveitámos as oportunidades que tivemos na primeira parte. Na primeira vez que o adversário chegou à nossa baliza, com mérito, marcou. A equipa revelou alguma ansiedade até ao intervalo, mas depois demos a volta por cima com dois golos na segunda parte. Tínhamos o jogo controlado e permitimos novo empate. Motivámos o adversário, mas os nossos jogadores souberam estar em campo, interpretar o que era preciso para reorganizar a equipa e passar para a frente da eliminatória. Com toda a justiça. Uma palavra para o Oriental Dragon que nos obrigou aplicar ao máximo. O Oriental Dragon não tem culpa de termos estado numa tarde desinspirada de finalização. Fez-se justiça no final, com o 3-2. Tivemos de nos empenhar ao máximo, mas seguimos em frente.

[Tinha dito que não ia ser pêra doce, mas contava jogar o prolongamento?]

- Os jogos de taça são isso mesmo. Permitir ao adversário deixar passa os minutos e depois fazer golo, é dar ânimo e cria alguma ansiedade em quem tem mais responsabilidade neste jogo. Tivemos uma boa entrada na segunda parte, mas depois mostrámos alguma displicência que levou ao empate. É a prova rainha, por isso é que disse na antevisão que todas as equipas em prova são candidatas a vencer. Umas mais do que outras, mas todos são candidatos. Não queríamos jogar o prolongamento, queríamos passar com mais facilidade, mas acabou por ser assim. É a taça.

[Depois da reviravolta, a equipa voltou a facilitar]

- Por muito que trabalhemos a cabeça dos jogadores durante a semana, por muito que mostre que o que o acontece na taça é real, os jogadores entram no jogo e deixam de pensar nisso. Chegámos facilmente às zonas de finalização, mas não marcámos. Ficou a sensação que mais tarde ou mais cedo íamos marcar, mas do outro lado está um adversário que também tem o seu valor. Foi um fator que foi trabalhado antes. Sabíamos que o relvado se ia degradar há medida que o tempo ia passando, queiramos marcar cedo, mas não conseguimos. Conseguimos chegar muitas vezes pelo corredor, mas faltou-nos concretizar mais vezes. Permitimos ao adversário fazer dois golos, há mérito do adversário, mas também há muito demérito a nossa parte.

[Agora a seguir vem o Sporting]

- São jogos diferentes, competições diferentes. Estamos há três jogos consecutivos com resultados positivos. Agora invertem-se os papeis, agora vamos defrontar uma equipa supostamente mais forte, mas dentro do campo vamos atenuar as diferenças. Queremos pontos, queremos continuar a somar pontos.