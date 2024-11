A FIGURA: Alanzinho

O ‘playmaker’ dos cónegos. Não teve tanta bola como gostaria, sendo relegado para tarefas defensivas. Cumpriu, mesmo não sendo a sua matriz, e teve capacidade para distribuir jogo sem grandes recursos, ajudando a pausar o jogo do Moreirense. Neste cenário conseguiu ter lucidez para ir tentando manter-se no jogo, assim como o Moreirense, acabando por decidir. Marca, de penálti, o golo do triunfo cónego.

O MOMENTO: segundo golo do Moreirense (77’)

Lance entre Madson e Francisco Moura, o defensor dos azuis e brancos acaba por jogar a bola com a mão na área. Na marca dos onze metros Alanzinho encarou Cláudio Ramos, o guarda-redes ainda adivinhou o lado, mas nada pôde fazer para impedir o golo. Faz com que os cónegos sigam em frente na Taça, derrubando um dos grandes.

OUTROS DESTAQUES

Danny Namaso

Uma das novidades do onze azul e branco, o inglês foi dos principais agitadores do jogo, essencialmente no período inicial. Num Porto sem ideias, Danny Namaso foi dos poucos que ousou tentar romper com a bola controlada.

Madson

Foi várias vezes ao choque, lutou pelo espaço, lutou por ter bola e fez por transportar o Moreirense para terrenos mais ofensivos. Numa luta muitas vezes inglória lá foi conseguindo, demonstrando atributos técnicos. Saca o penálti do triunfo.

Pepê

Destacou-se pelo golo apontado, o primeiro da partida. Bom golpe de cabeça, de ângulo apertado, numa exibição pouco conseguida da sua parte, tal como do coletivo portista.

Asué

Entrou para marcar frente ao Gil Vicente, voltou a ser feliz esta tarde frente aos dragões. Num jogo muito físico, com vários disputas corpo a corpo com Pérez, conseguiu impor-se e marcou de cabeça num dos raros momentos de finalização de que dispôs.