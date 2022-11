O Sp. Braga agarrou novo bilhete da Taça de Portugal em cima da hora. Depois de passar na última eliminatória em Felgueiras com um golo no último minuto, desta feita Lainez só lançou o Sp. Braga para os oitavos de final aos minuto 88 no duelo minhoto com o Moreirense (2-1).

A pedreira assistiu ao golo de 100 de Ricardo Horta com a camisola arsenalista, logo no primeiro quarto de hora, esperando-se uma noite tranquila por parte dos menos de cinco mil adeptos que estiveram nas bancadas do Municipal de Braga. Mas, o Moreirense – mesmo com nove alterações em relação ao último jogo – demonstrou o porquê de estar no primeiro lugar do segundo escalão, fazendo os guerreiros tremer.

O golo Lainez ao minuto 88 – uma boa jogada coletiva na área do Moreirense – resgatou então a equipa do Sp. Braga para mais uma passagem exigente, que até podia ter um resultado expressivo. Já nos descontos o Sp. Braga voltou a falhar uma grande penalidade. Desta vez foi André Horta a bater, Pasinato defendeu.

Fantasmas assaltam a pedreira

Com naturalidade o Sp. Braga entrou a dominar o jogo. Mesmo sem impor grande ritmo e sem construir oportunidades de nomeada, o conjunto bracarense aproveitou uma oferta do Moreirense e viu Ricardo Horta chegar ao golo quando estava cumprido um quarto de hora de jogo. Demasiado simples face a um Moreirense que fez por ser organizado, mas acabou por tropeçar na sua própria organização.

O golo – mau atraso de Henrique Gomes aproveitado por Ricardo Horta a passe de Vitinha – teve o condão de libertar o Moreirense. A organização ficou lá, mas os cónegos passaram a ser mais audazes ofensivamente e dominaram o que restou da primeira metade. Precisaram apenas de doze minutos para empatar e ameaçaram o segundo com perigo em três ocasiões.

Platiny, a meias com a cabeça de Fabiano, assinou o empate com um remate acrobático na pequena área, fazendo surgir na pedreira os fantasmas dos últimos dois jogos em casa do Sp. Braga nas provas nacionais, que terminaram com derrota. Um remate de Ricardo Horta em cima do intervalo ao travessão – que remate do internacional português – conteve os assobios vindos das bancadas.

Sotaque do México para os oitavos

Ainda na primeira parte Artur Jorge lançou no jogo Lainez, apostando e, André Horta e Abel Ruiz ao intervalo, aproximando assim a equipa em campo daquela que tem sido a base da época. Foi diferente a segunda metade, uma vez que o Moreirense praticamente deixou de existir ofensivamente.

Dominou o Sp. Braga, é certo, mas com muitas dificuldades para criar perigo. As longas trocas de bola de um flanco para o outro indiciaram essas mesmas dificuldades. O domínio foi subindo de tom em metros, ao ser exercido cada vez mais perto da área até ao tal minuto 88, em que Lainez com uma boa jogada, em que combina com Banza, agarra o bilhete para os oitavos da Taça.

Segunda derrota do Moreirense esta temporada, continua sem sem ter qualquer vitória em Braga no seu histórico, ficando pela 4.ª eliminatória na presente edição da prova rainha. Com dificuldades, é certo, os guerreiros seguem em frente.