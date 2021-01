O treinador do Nacional, Luís Freire, afirmou esta segunda-feira que os insulares estão na Taça de Portugal «para continuar» e que vai ser «um jogo de grande grau de dificuldade» frente ao FC Porto, nos oitavos de final da competição.

«Vale um apuramento para os quartos de final da Taça. Estamos nesta competição e vamos fazer tudo para continuar», disse, elogiando o tratamento ao relvado, que foi fortemente danificado no jogo contra o Sporting, da passada sexta-feira, devido ao mau tempo.

«Tenho que deixar uma palavra de grande apreço para quem tem tratado do relvado. Têm feito um trabalho fantástico, tentando dar as melhores condições à equipa. Estamos conscientes que o relvado não vai estar nas melhores condições, mas não é por falta de empenho de quem o trata», assinalou Luís Freire, na antevisão ao jogo marcado para as 18 horas de terça-feira.

O técnico admitiu que é melhor jogar em casa, no caso do Nacional «até por causa das viagens e da logística». «Estamos mais confortáveis no nosso espaço e isso é sempre uma vantagem. Temos o objetivo de utilizar esse ingrediente a nosso favor, procurando estar à altura do desafio», assinalou, garantindo um Nacional «com todas as suas forças» a lutar por um bom resultado, que permita a qualificação para os «quartos» da prova rainha. Isto apesar de esperar um FC Porto «com muita atitude e empenho físico no jogo».

