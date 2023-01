O Nacional qualificou-se, na tarde desta quarta-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Rabo de Peixe, por 1-0, no Estádio da Madeira.

A equipa da II Liga, comandada por Filipe Cândido, marcou o único golo da partida aos 26 minutos da primeira parte, por Bruno Gomes.

Os madeirenses ficaram reduzidos a dez jogadores aos 42 minutos, com a expulsão de Vladan Danilovic, por acumulação de amarelos.

Contudo, a equipa da casa conseguiu manter a vantagem até ao apito final, frente à formação açoriana do Campeonato de Portugal, tendo jogado o final da primeira parte e toda a segunda com menos um.

Na segunda parte, nota para um contacto de bola e mão de um jogador do Nacional na área defensiva, aos 81 minutos, após um cruzamento, mas o árbitro Cláudio Pereira mandou seguir o encontro. O Rabo de Peixe carregou na parte final do jogo, mas não conseguiu a igualdade. Rui Encarnação segurou mesmo o 1-0 com uma enorme defesa no último lance.

Nos quartos de final, o Nacional vai visitar o vencedor do Vitória de Setúbal-Casa Pia.m