O Conselho de Arbitragem divulgou as nomeações das equipas de arbitragem para os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal que envolvem equipas das ligas profissionais no próximo fim de semana.

Depois de já ter anunciado o árbitro para a deslocação do Benfica a Chaves, antecipado para sexta-feira (19h30), agora ficámos também a saber que, no sábado, Sérgio Guelho vai estar no Bragança-Sp. Braga (15h15), Carlos Macedo vai apitar o Celoricence-FC Porto (18h00) e Miguel Nogueira vai dirigir o Paços de Ferreira Sporting (20h15).

Os árbitros dos jogos sem equipas das ligas profissionais serão anunciados mais tarde.

As nomeações para 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

GD Chaves-Benfica

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Carlos Teixeira

ADC Rebordelo-CD Nacional

Árbitro: Vítor Lopes

Assistentes: Pedro Freitas e Carlos Dias

4.º árbitro: André Carvalho

FC Alpendorada-CF Estrela

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos

4.º árbitro: Rúben Cardoso

SC Espinho-CD Santa Clara

Árbitro: Flávio Duarte

Assistentes: João Campos e Filipe Gomes

4.º árbitro: Emanuel Cunha

AD Fornos Algodres-AVS

Árbitro: Teresa Oliveira

Assistentes: Tiago Costa e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Miguel Peixoto

UD Leiria-FC Alverca

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Gonçalo Teixeira

SC S. João de Ver-FC Famalicão

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: Pedro Ribeiro e André Ferreira

4.º árbitro: Luís Silva

SCU Torreense-UD Oliveirense

Árbitro: Gonçalo Neves

Assistentes: Carlos Martins e Rafael Formoso

4.º árbitro: Alexandre Rato

GD Bragança-Sp. Braga

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: João Bessa e Renato Carvalho

4.º árbitro: Christian Rodrigues

Portimonense SC-FC Arouca

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Paulo Fernandes

Ac. Viseu FC-Gil Vicente FC

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Guilherme Amado

CD Celoricence-FC Porto

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e João Macedo

4.º árbitro: Pedro Alves

AD Marco 09-SC Farense

Árbitro: Diogo Araújo

Assistentes: Daniel Santos e Rui Martins

4.º árbitro: Pedro Vieira

FC Paços de Ferreira-Sporting

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Rui Mónica

AD Fafe-Moreirense FC

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Rui Teixeira e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Daniel Vale

FC Amarante-Leixões SC

Árbitro: Flávio Lima

Assistentes: Vítor Aires e Rodolfo Esteves

4.º árbitro: Nuno Oliveira

Atletico CP-FC Felgueiras

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Vanessa Gomes e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Nuno Santos

Ança FC-Casa Pia AC

Árbitro: Catarina Campos

Assistentes: Pedro Martins e Francisco Pereira

4.º árbitro: João Mendes

SU Sintrense-Rio Ave FC

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Gonçalo Freire e André Botelho

4.º árbitro: Miguel Peres

SC Vila Real-CD Tondela

Árbitro: Márcio Torres

assistentes: Inácio Pereira e José Pereira

4.º árbitro: Tiago Enes

CF União de Lamas-Vitória SC

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: David Soares e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Ricardo Correia

Lus. Lourosa FC-GD Resende

Árbitro: Rui Lima

Assistentes: Fábio Silva e Nélson Santos

4.º árbitro: Sara Alves

Belenenses-Estoril Praia

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Pedro Mota e Rúben Silva

4.º árbitro: Filipe Mestre