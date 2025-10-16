Taça de Portugal: os árbitros para as deslocações do Braga, FC Porto e Sporting
Conselho de Arbitragem divulgou nomeações dos jogos com equipas das ligas profissionais que estão marcados para o próximo fim de semana
O Conselho de Arbitragem divulgou as nomeações das equipas de arbitragem para os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal que envolvem equipas das ligas profissionais no próximo fim de semana.
Depois de já ter anunciado o árbitro para a deslocação do Benfica a Chaves, antecipado para sexta-feira (19h30), agora ficámos também a saber que, no sábado, Sérgio Guelho vai estar no Bragança-Sp. Braga (15h15), Carlos Macedo vai apitar o Celoricence-FC Porto (18h00) e Miguel Nogueira vai dirigir o Paços de Ferreira Sporting (20h15).
Os árbitros dos jogos sem equipas das ligas profissionais serão anunciados mais tarde.
As nomeações para 3.ª eliminatória da Taça de Portugal
GD Chaves-Benfica
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Carlos Teixeira
ADC Rebordelo-CD Nacional
Árbitro: Vítor Lopes
Assistentes: Pedro Freitas e Carlos Dias
4.º árbitro: André Carvalho
FC Alpendorada-CF Estrela
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Miguel Martins e Hugo Santos
4.º árbitro: Rúben Cardoso
SC Espinho-CD Santa Clara
Árbitro: Flávio Duarte
Assistentes: João Campos e Filipe Gomes
4.º árbitro: Emanuel Cunha
AD Fornos Algodres-AVS
Árbitro: Teresa Oliveira
Assistentes: Tiago Costa e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Miguel Peixoto
UD Leiria-FC Alverca
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Gonçalo Teixeira
SC S. João de Ver-FC Famalicão
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: Pedro Ribeiro e André Ferreira
4.º árbitro: Luís Silva
SCU Torreense-UD Oliveirense
Árbitro: Gonçalo Neves
Assistentes: Carlos Martins e Rafael Formoso
4.º árbitro: Alexandre Rato
GD Bragança-Sp. Braga
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa e Renato Carvalho
4.º árbitro: Christian Rodrigues
Portimonense SC-FC Arouca
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Diogo Pereira e Hugo Coimbra
4.º árbitro: Paulo Fernandes
Ac. Viseu FC-Gil Vicente FC
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Guilherme Amado
CD Celoricence-FC Porto
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Pedro Alves
AD Marco 09-SC Farense
Árbitro: Diogo Araújo
Assistentes: Daniel Santos e Rui Martins
4.º árbitro: Pedro Vieira
FC Paços de Ferreira-Sporting
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Rui Mónica
AD Fafe-Moreirense FC
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Rui Teixeira e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Daniel Vale
FC Amarante-Leixões SC
Árbitro: Flávio Lima
Assistentes: Vítor Aires e Rodolfo Esteves
4.º árbitro: Nuno Oliveira
Atletico CP-FC Felgueiras
Árbitro: Bruno Vieira
Assistentes: Vanessa Gomes e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Nuno Santos
Ança FC-Casa Pia AC
Árbitro: Catarina Campos
Assistentes: Pedro Martins e Francisco Pereira
4.º árbitro: João Mendes
SU Sintrense-Rio Ave FC
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Gonçalo Freire e André Botelho
4.º árbitro: Miguel Peres
SC Vila Real-CD Tondela
Árbitro: Márcio Torres
assistentes: Inácio Pereira e José Pereira
4.º árbitro: Tiago Enes
CF União de Lamas-Vitória SC
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: David Soares e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Ricardo Correia
Lus. Lourosa FC-GD Resende
Árbitro: Rui Lima
Assistentes: Fábio Silva e Nélson Santos
4.º árbitro: Sara Alves
Belenenses-Estoril Praia
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Pedro Mota e Rúben Silva
4.º árbitro: Filipe Mestre