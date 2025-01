Declarações de Pedro Hipólito após o jogo O Elvas-V. Guimarães (2-1), dos oitavos de final da Taça de Portugal, disputado no Campo Domingos Carrilho, em Elvas:

«Um golo no primeiro minuto. Uma demonstração de uma equipa que consegue manter a estabilidade emocional, que não perde a organização contra uma grande equipa, que está a fazer uma grande época.»

«Conseguiu manter esses níveis de concentração e agressividade e, depois, na segunda parte, levámos o jogo para onde queríamos, criámos muitos problemas ao Vitória, tivemos as melhores oportunidades. Pelo jogo, pelo dia, por tudo o que fizemos, pelos Elvenses, por Elvas, é mais do que merecida esta vitória. Tudo aquilo que queríamos ter feito na primeira parte, fizemos na segunda.»

«É normal que os nossos rapazes, com um momento tão especial, o estádio cheio com uma equipa de Liga que tem muita qualidade, a espaços, não tivessem a tranquilidade necessária para tomar a melhor decisão.»

«A partir do momento em que tiveram essa tranquilidade necessária, foram o que têm sido sempre. Quem os acompanha há mais de um ano, e eu felizmente tenho esse privilégio, sabe que eles são capazes disto, porque têm feito isto constantemente.»

«Sabendo que eles deixam muito espaço por vezes e deixam os centrais dois contra dois, nós tentámos explorar isso e, com a qualidade dos nossos avançados e com a velocidade, tentámos fazer, criar e marcar as nossas oportunidades.»

«Hoje é festejar, descansar amanhã e terça-feira cá estaremos porque Os Marialvas tem uma excelente equipa e vai-nos criar muitos problemas. O Jamor e o caminho para o Jamor e, neste caso, o Tirsense tem tempo. Vamos com calma.»