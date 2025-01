Lucão, avançado brasileiro d’O Elvas, foi um dos heróis do emblema alentejano no triunfo sobre o Vitória de Guimarães nos «oitavos» da Taça de Portugal. Na tarde de domingo, o ponta de lança, de 29 anos, alcançou o quarto golo na época aos 50 minutos, quando empatou a eliminatória.

Mais tarde, aos 75m, celebrou a reviravolta imposta pelo colega de ataque, o ganês Desmond Nketia. Todavia, Lucão deixou o encontro e o estádio mais cedo, depois de um choque com Toni Borevkovic.

A intensidade do lance foi tal que o brasileiro caiu de forma aparatosa e foi transportado para o Hospital Santa Luzia de Elvas.

Mais tarde, os adeptos «invadiram» o estacionamento do hospital e celebraram o apuramento com Lucão, ainda equipado e com pulseira laranja.

Este foi, afinal, um dia histórico para O Elvas.

Na liderança da Série C do Campeonato de Portugal, os comandados de Pedro Hipólito vão jogar com Marialvas, Alcains e Benfica Castelo Branco, antes de receberem o Tirsense, nos «quartos» da Taça.

Ora veja.