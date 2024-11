Foi esta segunda-feira divulgado o calendário de jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Com os destaques da última ronda a caírem para a eliminação do detentor da prova, FC Porto, e do «tomba-gigantes» Lusitano de Évora, os jogos dos «oitavos» serão divididos pelos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

O Sporting-Santa Clara vai abrir a próxima fase da Taça de Portugal, com o jogo a decorrer em Alvalade a 18 de dezembro, pelas 20h45. Já o Benfica apenas vai jogar em janeiro de 2025, no dia 14 às 20h15 em casa do Farense.

A quinta eliminatória da Taça de Portugal, que contará com o maior número de equipas da quarta divisão da história, termina com o Sp. Braga a receber o Lusitano, no dia 15 de janeiro de 2025, às 20h15.

Confira aqui todos os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal:

18 de dezembro

Sporting-Santa Clara, 20h45, RTP

21 de dezembro

Tirsense-Rebordosa, 11h00, Canal 11

Oliveira do Hospital-São João de Ver, 14h00, Canal 11

12 de janeiro de 2025

O Elvas-Vitória SC, 14h00, SportTV

Casa Pia-Rio Ave, 16h45, Canal 11

Gil Vicente-Moreirense, 19h45, Canal 11

14 de janeiro de 2025

Farense-Benfica, 20h15, RTP