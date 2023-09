Gonçalo Candeias, presidente do Olivais e Moscavide, ficou feliz por defrontar o Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal, referindo que é um «momento histórico» para o clube que milita nos distritais de Lisboa, mas ainda não há um palco definido o jogo.

«Este é um momento histórico, com um significado importante. Vamos jogar com o Sporting, fizemos 111 anos e tivemos uma queda vertiginosa desde que a equipa caiu dos nacionais. Muitas dificuldades, que agora são validadas, no caminho para recuperar o Olivais e Moscavide», destacou o dirigente em declarações à agência Lusa.

Gonçalo Candeias lembra que a equipa já defrontou os leões na Taça de Portugal, em 1995, sendo derrotada por 6-1, nos quartos de final, e que 2023 será uma nova oportunidade, apesar das evidentes diferenças entre as duas equipas.

«Apesar das diferenças que existem, e que nem é preciso explicar, uma coisa é certa, os jogadores vão encarar este jogo como uma festa, mas também como uma oportunidade para se valorizarem e mostrarem o seu valor. Nos distritais também existe qualidade», salientou.

O presidente do Olivais e Moscavide lamentou ainda que o jogo não se possa realizar no campo do clube, no Estádio Alfredo Marques Augusto. «Tenho pena, mas em 2023 as condições que temos são adaptadas aos distritais. É uma mágoa o jogo não se realizar aqui, mas seja onde for, é certo que vai ser uma festa e os adeptos vão lá estar para nos apoiar», referiu.

Gonçalo Candeias revelou que já recebeu contactos de vários clubes da região que se disponibilizaram para receber o jogo, explicando que ainda não tem nenhuma decisão tomada sobre o local onde a partida será disputada.

Já o treinador do clube, Ricardo Barão, filho de um antigo jogador do Sporting, Francisco Barão, explicou que os jogadores estão empolgados por defrontar os leões.

«É normal que os jogadores fiquem empolgados, é sempre um jogo importante e que marca a carreira destes jogadores. Muitos deles trabalham o dia todo e treinam ao fim do dia. Vamos encarar este jogo como os outros todos, com um grau de dificuldade elevado em relação aos outros, mas é um clássico. São dois clubes grandes de Lisboa, o Moscavide e o Sporting», referiu em declarações ao Canal 11.

Ricardo Barão explicou ainda que o Sporting era o «grande que preferia defrontar, tendo em conta o passado do pai.