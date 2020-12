A FIGURA: Otávio

O «baixinho» tornou-se num grande jogador. Dribla, mas também desarma, tapa espaços, mas também os descobre. E quando não marca, assiste. Foi dele o passe, prensado, ainda assim, para o golo de Marega. Coube-lhe depois, o esforço no apoio ao homem mais adiantado, quando deixou de pautar o jogo a meio-campo. Uma missão de sacrifício, de abnegação, em que a missão coletiva está sempre acima de qualquer lampejo individual. Otávio é um craque proletário, tal como, com as devidas distâncias, era Deco (que está no patamar do melhor que o futebol nacional viu nos últimos 30 anos). A pior notícia para o FC Porto é que dentro de duas semanas, ele (tal como Marega) poderá negociar a sua saída a custo zero.

--

O MOMENTO: minuto 87m. Souleymane teve o prolongamento na cabeça

A noite era fria, mas o Dragão gelou ainda mais ao minuto 87. Cruzamento da esquerda e no coração da área surge Souley solto para de cabeça atirar… por cima! O avançado proveniente do Guingamp no último defeso teve tudo para forçar a eliminatória a um prolongamento, mas acabou por ficar a centímetros daquela que seria a sua estreia a marcar pelo Tondela.

--

OUTROS DESTAQUES:

Corona

Começou com uma assistência para golo, acabou a lateral direito. Mesmo quando não deslumbra, o mexicano é de uma utilidade extrema. Pelo virtuosismo, claro, pela polivalência, também. Corona jogou 30 minutos no setor mais recuado e mostrou uma competência a pedir meças a qualquer lateral de raiz.

Diogo Costa

Depois da titularidade invicta frente ao Fabril do Barreiro e ao Olympiakos, Diogo Costa voltou a sofrer um golo. Ainda assim, sem qualquer culpa no cartório, já que até defendeu um primeiro remate, só não evitando a recarga. Isso faz parte do filme do jogo. O resto, já se sabe. Aos 21 anos, o guarda-redes portista mostra uma maturidade acima da média. E qualidade de sobra. Tem presença entre os postes, liderança, bom jogo de pés. Em suma, tudo para ser o guarda-redes do futuro no Dragão.

Diogo Leite

Tal como na Grécia, mostrou-se a um bom nível e não tremeu. Mais uma exibição positiva, depois de algumas dúvidas no início da época.

Zaidu

Ainda não é popular tecer rasgados elogios ao lateral nigeriano. No entanto, ele tem sido o reforço mais utilizado e talvez o jogador que mais evoluiu neste arranque de época. Zaidu tem falhas defensivas, sem dúvida, mas tem também um potencial inegável. A sua velocidade a recuperar ou a deixar adversários para trás impressiona. Hoje, Zaidu destacou-se ofensivamente em vários momentos do jogo: rompeu até ficar na cara de Trigueira (31m), pôs Marega na cara do golo (48m) e voltou a cruzar com perigo logo a seguir. Até que aos 60m acabou por sair com queixas musculares.

Taremi e Marega

Estão aqui pelos golos. Tal como na semana passada, ambos voltaram a marcar frente ao Tondela. Entenderam-se bem. O iraniano esteve um par de ocasiões perto do bis. E maliano apareceu na cara de Trigueira aos 48m, mas desperdiçou o 3-1 de forma inacreditável.

--

Jhon Murillo

Jhon tem as letras trocadas, mas não os pés. O internacional venezuelano foi um tormento para a defensiva portista. Que o diga Manafá no primeiro golo. A cada lance, o expresso venezuelano desafiava os limites de velocidade da VCI. Perigosíssimo.

Jaquité

Tem força e tem pulmão, foi um dos guerreiros que Pako Ayesterán lançou no meio-campo para dividir cada bola com os portistas. Quando não era no setor intermédio, surgia na área a dar o corpo ao manifesto em missões defensivas.

João Mendes

Estreia absoluta a marcar pelo Tondela e logo frente ao FC Porto naquele que foi o seu segundo jogo a titular nesta época. Apesar da eliminação, esta vai ser uma noite que vai ficar na memória do médio de 26 anos.