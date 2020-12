Pepa, treinador do P. Ferreira, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Sporting, em Alvalade, que valeu aos castores a eliminação da Taça de Portugal.

«Pagámos muito caro a frequência de jogos e na primeira parte sentimos desgaste emocional fora do normal. Em termos estratégicos, o Sporting não nos surpreendeu, mas foi muito competente. E sem frescura física nossa para encurtar espaços, o Sporting conseguiu sempre encontrar caminhos.

Houve muita precipitação nossa com bola e estivemos irreconhecíveis. Sabíamos da dificuldade que representava este ciclo de jogos com Benfica, Sporting e FC Porto. E não conseguimos hoje estar ao nosso melhor nível em termos físicos e de concentração. Estar ligado no jogo também provoca um desgaste muito grande.

Além disso, encontrámos um Sporting que está a atravessar uma fase tremenda. Não estivemos ao nosso nível na primeira parte, na segunda mudámos, tentámos, mas não conseguimos.»

[sobre a eliminação da Taça]

«É um sonho/ambição que termina aqui. Parabéns ao Sporting, que foi melhor. Para nós é aprendizagem, perante este nível de intensidade e competitividade, temos de ser mais fortes.

Notou-se que a equipa não estava tranquila e com a capacidade normal. Mas atenção que isto não apaga nada do que está para trás nem do que vem para a frente.»