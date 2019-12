A tempestade Elsa chegou hoje a Portugal, mas em Paços de Ferreira foram Pedrinho e Murilo a gelar os adeptos do Sp. Espinho. Num terreno difícil para a prática de futebol, três golos em momentos decisivos garantiram a presença dos castores na próxima eliminatória da Taça de Portugal.

O P. Ferreira começou o jogo a querer dominar a posse de bola, mas num relvado completamente encharcado teve muitas dificuldades para se aproximar da baliza do Sp. Espinho. Foi mesmo a equipa do Campeonato de Portugal a criar a primeira situação de perigo. Aos 19 minutos, com um remate de fora da área, Gonçalo Cardoso obrigou Simão a uma defesa apertada com os punhos. O Sp. Espinho aproveitava a velocidade do terreno para jogar em contra-ataque e chegar rapidamente à baliza adversária.



FICHA E FILME DO JOGO

Aos 40 minutos, Douglas Tanque cruzou sozinho no coração da área, mas a bola passou por cima da baliza de Bruno Silva. Quando o jogo já caminhava para o intervalo, o P. Ferreira desfez o nulo. Tanque ganhou em velocidade, mas perdeu ângulo de remate. A bola acabou por sobrar para a entrada da área, onde estava Pedrinho. Depois de tirar dois adversários do caminho, o capitão pacense rematou colocado. A bola ainda embateu no poste, mas abriu o marcador para os castores.

Aos 59 minutos, o primeiro lance digno de registo na segunda parte. André Micael cabeceou ligeiramente ao lado do poste esquerdo do Sp. Espinho. O ritmo de jogo arrefeceu com o esfriar da noite e foi preciso um pontapé forte de Pedrinho aos 67 minutos para agitar a partida. Bruno Silva fez de muralha.

Num dos quatro jogos dos oitavos em que já o VAR já estava presente, o vídeo-árbitro foi decisivo. Aos 79 minutos Diogo Almeida recebeu na direita, correu para a área e serviu Murilo que, com a baliza aberta, apenas teve de encostar. O lance começou por ser anulado por alegado fora-de-jogo de Diogo Almeida, mas o VAR anulou a decisão e validou o 2-0 dos pacenses.

Até ao final da partida, com o jogo mais aberto e já em tempo de compensação, Murilo bisou na partida. O extremo tirou um adversário do caminho rematou de pé direito e fechou as contas.

Depois de eliminar o Louletano e a Sanjoanense, o P. Ferreira ultrapassou o Sp. Espinho para chegar aos quartos-de-final da prova-rainha. Há cinco temporadas que os castores não chegavam a esta fase da competição. A equipa do Sp. Espinho saiu do Estádio Capital do Móvel sob uma chuva de aplausos dos seus adeptos.

FICHA DE JOGO

Estádio Capital do Móvel

Assistência: 839 adeptos

Ao intervalo: 1-0

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro)

P. Ferreira: Simão, Hélder Ferreira (73m, Jorge Silva), André Micael, Maracás e Oleg; Pedrinho, Diaby, Diogo Almeida (84m, Dadashov), Murilo, Zé Uilton e Douglas Tanque (57m, Vasco Rocha)

Sp. Espinho: Bruno Silva, Mica, Amadeu (57m, Chapi), João Pinto, Gonçalo Cardoso, Paulo Jorge (75m, Filipe Leite), João Ricardo, Vieirinha (63m, Betinho), Jota, Eduardo Baldé e Diogo Valente

Disciplina: Amarelo para André Micael (12m), Douglas Tanque (14m), João Pinto (28m), Oleg (45m), Vasco Rocha (65m), João Ricardo (79m), Chapi (85m)

Golos: Pedrinho (45m), Murilo (79m e 90+5m);