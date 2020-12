A FIGURA: Tabata

Bela estreia do brasileiro a titular. Apesar de ter chegado a esta partida com menos de 70 minutos, divididos em três jogos, o ex-Portimonense não revelou grandes sinais de ansiedade. Ensaiou um remate, ensaiou outro e à terceira marcou um golaço a que só faltou o público em êxtase nas bancadas. Deixou Coates (14m) e Tiago Tomás (70m) na cara do golo, mas ambos desperdiçaram dois passes de qualidade.

O MOMENTO: golaço de Tabata (45m)

Chamamos-lhe ‘momento’ por defeito. Mas este é um daqueles casos em que se pode ler ‘monumento’. O golo de Tabata a fechar a primeira parte foi isso mesmo. De pé esquerdo, o brasileiro rematou de fora da área e fez um golaço daqueles que merecem ser vistos, revistos e apreciados.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Tomás

O jovem avançado dos leões começou a época a titular e perdeu entretanto o lugar para Sporar. Aquilo que parece não ter perdido é a confiança. Surgiu desinibido diante do Paços e foi preponderante no triunfo leonino. TT, como é tratado no seio do grupo, colocou o Sporting na frente com um golaço de pé esquerdo ao ângulo e fez um trabalho individual de grande nível antes de servir Tabata para o segundo. Aos 70m podia ter bisado, assistido por Tabata, mas errou o alvo depois de passar pelo guarda-redes. Até ao fim do jogo ainda desperdiçou mais duas oportunidades de golo, que lhe podiam ter valido a distinção de figura.

Nuno Santos

Sem precisar de dar muitos nas vistas, o extremo foi um dos elementos em maior destaque na partida. Assistiu Tiago Tomás com um subtil toque de cabeça no primeiro golo, mas esse foi apenas um vislumbre dos detalhes de categoria que deixou no jogo. Cada vez mais importante na manobra de Ruben Amorim.

João Mário

O internacional português trouxe muita maturidade e estabilidade emocional a esta equipa. É o cérebro de uma equipa que cresce de jogo para jogo e não precisa de momentos de exuberância para o mostrar. Com um cruzamento perfeito, fez a assistência para o 3-0, apontado por Palhinha.

Eustáquio

O médio internacional sub-21 português, que se tornou internacional A pelo Canadá, está de volta ao grande nível que mostrou antes de seguir para o México e lesionar-se de forma grave. Cresce no Paços e é ele que liga todo o jogo dos castores. Faltou-lhe melhor acompanhamento para o Paços sair de Alvalade com outro resultado.